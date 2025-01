Vrachtwagen met duizenden kilo's meubilair gekanteld

Een vrachtwagen is woensdagavond rond middernacht op de A58 gekanteld. Het ongeluk gebeurde in de rijrichting Tilburg, net voor de afslag Hilvarenbeek. De chauffeur kwam uit de richting van Eindhoven en raakte in een slip.

De vrachtwagencombinatie raakte eerst de rechtervangrail en vervolgens de linkervangrail. Uiteindelijk kwam de vrachtwagencombinatie op de zijkant tot stilstand.

Foto: Toby de Kort / SQ Vision

De chauffeur kwam met de schrik vrij. In de vrachtwagen zat 17.000 kilo aan meubilair. De wagen was pas een maand oud en heeft veel schade opgelopen. De politie doet onderzoek naar het ongeval. A58 in de nacht afgesloten

De A58 werd vanwege het ongeluk vannacht compleet afgesloten vanaf Moergestel in de richting van Tilburg. Een bergingsbedrijf kwam met zwaar materieel ter plaatse om de vrachtwagen en de lading te bergen. Verkeer in de omgeving moest rekening houden met omleidingen en vertragingen.