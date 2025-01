Brabant is donderdagochtend deels bedekt met een laagje sneeuw. Lang kunnen we er niet van genieten, want de temperatuur is inmiddels boven nul graden. Maar gelukkig hebben we de foto's nog, we laten je hier de mooiste sneeuwfoto's zien.

Oisterwijk van boven (foto: Toby de Kort / SQ Vision).

Het kostte Arie uit Moergestel bloed, zweet en tranen om dit sneeuwpopje te maken (foto: Arie Westgeest).

Een verlate witte kerst in Veghel (foto: Hein Vissers).

Lekker spelen in de sneeuw in Eindhoven (foto: Salina Emeni).

Sneeuwval in Uden (foto: Joost Verstraaten).

Acht weken oude pup Charlie in de sneeuw in Veghel (foto: Dennis Lunenburg).

Sneeuw in Oirschot (foto: Gerry Robber).

De Stoenner Meywaardbrug over het Wilhelminakanaal vlakbij Oirschot (foto: Henk van Loon).

Sneeuw in Asten (foto: Frits van Otterdijk).

Pittoresk Oirschot in de sneeuw (foto: Henk van Loon).

Mooie witte wereld in Best (foto: Rina Alemans).