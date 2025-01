Man rijdt lesauto klem en stalkt ex, 300 dagen cel geëist

Als na 12 jaar zijn relatie uitgaat, kan Marvin van R. (47) uit Eindhoven dat niet verkroppen. Hij blijft zijn ex-vriendin Laila* lastigvallen. Thuis, maar ook tijdens haar werk als rij-instructeur als er leerlingen in de auto zitten. Van R. wordt verdacht van onder meer stalking, bedreiging en vernieling. Voor de rechtbank in Den Bosch eist justitie donderdag een gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk.

Marvin van R. en Laila hadden twaalf jaar een relatie, maar in september 2023 is Laila er klaar mee en zet ze hem het huis uit. Van R. zou meerdere keren zijn vreemdgegaan. Sindsdien valt hij haar op allerlei manieren lastig. Hij belt, hij mailt en staat voor haar deur. Soms zelfs zo lang dat hij tussendoor eten bestelt en dat op een bankje voor haar huis opeet. Ook vernielt hij haar video-deurbel, klimt hij over de schutting in de achtertuin en gebruikt hij een oude sleutel om het huis binnen te gaan terwijl Laila ligt te slapen. Met het vervangen van de sloten houdt de ellende niet op. Tegen haar zwager en een vriendin zou Van R. zelfs gezegd hebben dat hij een gebruikte heroïnenaald in haar wilde steken en zuur over haar heen wilde gooien.

"Aan de autodeur trekken en op de motorkap gaan liggen, dat gaat toch best ver?"

Laila werkt als rij-instructeur in Eindhoven, maar ook daar weet Van R. haar te vinden. Haar leerlingen verklaren dat ze tijdens hun rijles worden gevolgd en klemgereden. Laila moet meerdere keren vol op de rem om ongelukken te voorkomen. "U zou na het klemrijden uitstappen, aan de autodeur trekken en op de motorkap gaan liggen. Dat gaat toch best ver?" zegt de rechter tegen de verdachte. Van R. ontkent dat hij Laila en haar leerlingen tot stoppen dwong. "Ik heb hen niet afgesneden, maar ik ben wel uitgestapt bij een stoplicht. Dat was dom. Het was uit emotie", zegt hij. "Ik had dingen misschien anders kunnen doen." Als de rechter aanhaalt dat Van R. zou hebben gezegd dat hij het hoofd van Laila kaal wil scheren, wordt Van R. emotioneel. "Dat heeft zij zelf gezegd. Als ze vreemd zou gaan, mocht ik haar kop kaal scheren. Dat is in ons geloof normaal. Ik kan dit niet bevatten", zegt hij vol ongeloof. Ook benoemt hij dat dit hem extra pijn doet omdat Laila borstkanker heeft gehad. Begin 2024 doet Laila aangifte en wordt Van R. gearresteerd. Hij wordt in maart vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij Laila met rust laat. Dat lukt niet. Van R. wordt opnieuw opgepakt en moet zijn zaak in de cel afwachten.

"Weet je wat een hel de gevangenis is?"