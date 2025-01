Bewoners opgeschrikt door nachtelijke explosie, voordeur vernield

Een explosief heeft woensdagnacht de voordeur van een huis vernield aan de Kleine Beerstraat in Bergen op Zoom. De bewoners waren op het moment van de ontploffing thuis, zo meldt de politie donderdagochtend.

Het explosief ging iets na één uur 's nachts af. Bewoners en omwonenden schrokken direct wakker van de harde knal. Er is niemand gewond geraakt.

Vooral de brievenbus is beschadigd geraakt. Donderdagochtend is de brievenbus met een houten plaats afgedekt. De politie deelt verder geen details, maar zegt nog steeds op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden van de explosie.

Stijging in aantal explosies in Brabant

Doelbewuste explosies, zeker bij huizen en voertuigen, zijn een bekend fenomeen in Brabant. In 2024 zijn in heel de provincie zeker 107 explosieven afgegaan. Dat zijn er véél meer dan in 2023, toen dat aantal op zeker 13 explosies stond. Dat blijkt uit cijfers van het ANP.

Volgens de politie wordt vaak zwaar, professioneel vuurwerk gebruikt met flitspoeder als lading. Dat explosieve mengsel zit onder meer in Cobra's. In 138 verschillende gemeenten gingen deze veelal zelfgemaakte bommen af.