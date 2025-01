Opvallende actie van overvaller na greep uit de kassa bij tankstations

Een 36-jarige man uit Rosmalen die drie tankstations heeft overvallen, verdwijnt als het aan justitie ligt voor vier jaar achter de tralies. De overvaller ging op een bijzondere manier te werk. Zo kregen medewerkers die hij met een mes bedreigde een 'boks' nadat hij een greep uit de kassa had gedaan.

De tankstations in Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Schaijk werden tussen maandag 16 september en zondag 22 september overvallen. Opvallend was dat de overvaller steeds dezelfde kleding droeg, maar nog opvallender was hoe hij iedere keer te werk ging.

Er was een duidelijke patroon. Zo liep de man tijdens de drie overvallen steeds naar de kassa en bestelde hij daar een pakje sigaretten. Vervolgens pakte hij de medewerker achter de balie vast en dreigde hij met een keukenmes. Daarop graaide hij geld uit de kassa.

Het saillante zit ‘m vooral in de staart; voordat de overvaller het tankstation met de buit verliet, zei hij nog ‘sorry’ of gaf hij de bedreigde medewerker een boks.

Verslaafd en schulden

De verdachte werd pas opgepakt nadat een foto van hem werd gedeeld op de kanalen van de politie. De 36-jarige man werd een dag na de verspreiding van dat opsporingsbericht herkend en opgepakt.

De man zegt verslaafd te zijn aan drugs en bekent de drie overvallen te hebben gepleegd. Naar eigen zeggen zag hij vanwege geldgebrek geen andere uitweg meer.

Donderdag eiste de officier van justitie vier jaar cel tegen hem, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Verder moet de man zich volgens de officier laten behandelen voor zijn verslaving. Ook zou hij hulp moeten krijgen bij het aflossen van zijn schulden.

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.