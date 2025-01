Sydney van Hooijdonk terug op oude vertrouwde stek bij NAC

Sydney van Hooijdonk is weer terug bij zijn oude vertrouwde club NAC Breda. De 24-jarige aanvaller komt transfervrij over van het Italiaanse Cesena en heeft vandaag officieel zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf jaar.

In 2018 ondertekende Van Hooijdonk, toen nog jeugdspeler, zijn eerste profovereenkomst bij NAC en kwam zijn carrière bij de club uit zijn geboortestad steeds verder op gang. Hij won 22 keer in 68 duels voor NAC voordat hij vier jaar geleden naar Bologna vertrok. Die club verhuurde hem aan sc Heerenveen en daar scoorde hij 22 keer in 48 duels.

Problemen bij NAC

Aan het vertrek naar Italië ging nogal wat vooraf. Sydney van Hooijdonk miste bij NAC het vertrouwen van trainer Maurice Steijn en was buiten zijn schuld lijdend voorwerp in meerdere soaps. Tegen Omroep Brabant zei hij destijds dat dat geen makkelijke tijd was. Over een terugkeer bij NAC zei hij toen. "Ik heb van mijn vader geleerd dat je niks moet beloven en die belofte maak ik dan ook niet. Maar diep in mijn hart hoop ik zeker dat ik nog eens terugkom."

Afgelopen zomer vertrok de spits naar een nieuwe Italiaanse club: Cesena. In Italië kwam hij minder aan spelen toe en mede daardoor maakt hij nu de terugkeer naar NAC. De club was al even op zoek naar een centrumaanvaller. "Zowel vanuit de scouting als vanuit de technische staf is het profiel van Van Hooijdonk beoordeeld als aanwinst voor de huidige selectie", vertelt technisch directeur Peter Maas op de website van de huidige nummer 10 van de Eredivisie.

De zoon van voormalig international Pierre van Hooijdonk weet nog niet of hij zondag al speelgerechtigd is voor het competitieduel met zijn oude club sc Heerenveen.