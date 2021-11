Sydney van Hooijdonk leeft zijn eigen leven in Italië: 'Ik volg m'n gevoel'

Sydney van Hooijdonk scoorde vorig seizoen zestien goals voor NAC, maar toch liet de Bredase club de spits gaan. Dat liep voor de 21-jarige Bredanaar niet verkeerd af, want hij tekende voor vier seizoenen bij het Italiaanse Bologna FC in de Serie A. Van Hooijdonk viel tot nu toe vijf keer in en leeft in Bologna een mooi leven, zijn eigen leven.

Sydney van Hooijdonk stuurt zijn auto losjes door de straten van Bologna. De jonge aanvaller is er op zijn plaats. De stad, de club, de ambiance, hij omarmt het. Langzaamaan leert hij de Italiaanse taal, maar uit de speakers klinkt nog altijd het liefst André Hazes. Door zijn leeftijd heeft hem nooit zien optreden, maar de 21-jarige Bredanaar is fan van Hazes senior.

"Dit nummer is wel op mijn lijf geschreven", zegt Sydney. "Ik leef mijn eigen leven en doe wat volgens mijn gevoel goed is. Ik denk dat heel veel mensen me begrijpen. En de mensen die dat niet doen, mogen dat. Ik denk dat ik, zoals André ook zingt, niemand kwaad heb gedaan."

"Al die soaps en al die dingen, het was niet altijd makkelijk", blikt de sympathieke aanvaller terug. "Er is zoveel over gezegd en geschreven. Maar ik volg nog altijd alles van NAC en wil alles weten. Ik kan dat nog niet van me afzetten en voel me ook nog een soort van speler van NAC. De jongens hier lachen hier om mij omdat ik vrijdagavond altijd NAC op mijn iPad zit te kijken."

Aan het vertrek van Van Hooijdonk naar Italië ging nogal wat vooraf. Hij miste vorig seizoen bij NAC het vertrouwen van trainer Maurice Steijn en was buiten zijn schuld lijdend voorwerp in meerdere soaps. Met een vierjarig contract bij Bologna FC was hij uiteindelijk spekkoper.

Even later schalt ook het clublied van zijn huidige club uit de speakers, want er is een klik. Sydney is er flink op gebrand om te slagen in Bologna. Wat bij NAC maar niet van de grond kwam, lukt in Italië wel. Er wordt aan loopbaanplanning gedaan. De kans dat hij in de winterstop wordt verhuurd, is daarom aanwezig. Al is er nog niks concreet.

Zou een tijdelijke terugkeer bij NAC wat zijn? "Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik sluit nooit iets uit", zegt Van Hooijdonk hierover. "Want in het voetbal kan het raar lopen."

Ook over een terugkeer op de langere termijn is hij voorzichtig. "Ik heb van mijn vader geleerd dat je niks moet beloven en die belofte maak ik dan ook niet. Maar diep in mijn hart hoop ik zeker dat ik nog eens terugkom."

LEES OOK: Sydney van Hooijdonk maakt droomtransfer naar Bologna.