Premier Schoof brengt bliksembezoek aan High Tech Campus

Premier Dick Schoof heeft donderdag een bliksembezoek gebracht aan de High Tech Campus in Eindhoven. Het was een kennismakingsbezoek voor de minister-president. Schoof sprak onder meer met de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem over de ontwikkelingen op de slimste vierkante kilometer van Europa, zoals de campus wordt genoemd.

De premier zei tegen Omroep Brabant onder de indruk te zijn van de energie op de Campus: "Iedereen praat altijd over ASML en NXP, maar het valt op dat er zoveel andere bedrijven zijn die met technologie bezig zijn. Daar heb ik ook een aantal voorbeelden van gezien; kleine bedrijven waarmee Nederland een ontzettend belangrijke rol kan spelen."

Schoof gaf aan dat de regering chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven waar mogelijk alle steun wil geven. Tegelijkertijd wil de premier voorkomen dat bepaalde technologie in Chinese handen komt: "Daar zijn we erg kritisch op. Zodat we geen techniek exporteren naar landen die een bedreiging zouden kunnen vormen voor Nederland."

Project Beethoven

Vorig jaar werd bekend dat het Rijk miljarden euro's in de regio Eindhoven investeert, het zogenoemde project Beethoven. Schoof heeft daar hoge verwachtingen van. Hij denkt dat het geld en de samenwerking die daarmee samenhangt een enorme push voor de regio kan betekenen: in de bouw, op het gebied van mobiliteit en als het gaat om het investeren in mensen. "We zetten daar met kracht op door", zo beloofde de premier.

Hij wilde tijdens zijn bezoek aan Eindhoven niet zeggen of er nog meer geld vanuit het Rijk in de regio wordt geïnvesteerd: "Laten we eerst dit geld maar eens goed besteden."