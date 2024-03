Brainport en ASML reageren op de 2,5 miljard die de regio krijgt

De Brainportregio is in zijn nopjes met de extra miljarden die vanuit Den Haag onderweg zijn naar Brabant. Het kabinet steekt samen met de regio 2,5 miljard euro in de Brainport. Aan de ene kant om chipmachinefabrikant ASML hier te houden en aan de andere kant om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Alsof de kampioensschaal voor PSV al binnen is. Zo'n sfeer hangt donderdag ongetwijfeld op het Stadhuis van Eindhoven. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven is zeer tevreden. "Dit is een belangrijk moment voor deze regio. Het gaat goed, maar we hebben dit nodig om op een gezonde manier door te groeien."

Volgens Dijsselbloem vergt het veel om de regio goed te laten blijven draaien en is het nodig om gezamenlijk 2,5 miljard euro te investeren in publieke voorzieningen. "Het is een heel grote investering. Dat beseffen we ook. Het is nationaal en Europees van grote betekenis. Het is een kans die niet kunnen laten lopen."

Investering voor de komende vijf jaar

Eerder was gevraagd om een bedrag van 5 tot 8 miljard, maar dat kon niet. Burgemeester Dijsselbloem legt uit dat het huidige kabinet de zaken waarneemt totdat er een nieuw kabinet is. "Dat kabinet kon niet zo'n groot bedrag vrijmaken tot 2040. Toen hebben we gezegd, laten we dan praten tot over 2030, dan kunnen we in ieder geval beginnen. Dit is in ieder geval een investering voor de komende vijf jaren." Met volgende kabinetten moet er verder worden gepraat, zegt de voormalig minister van Financiën.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van Economie, Talentontwikkeling en Financiën is ook tevreden. "Er is stevig gelobbyd. Er is stevig onderhandeld, maar uiteindelijk zien we allemaal echt het belang van deze investering voor Brabant en Brainport. Afgelopen weken waren heel erg intensief en uitdagend. Met de juiste schuring hebben we de juiste glans bereikt."

ASML verwelkomt 'snelle actie'

ASML in Veldhoven laat in een reactie aan Omroep Brabant weten dat het blij is met 'de stappen en de snelle actie van de Nederlandse overheid'. "Een verbeterd Nederlands ondernemingsklimaat komt de bedrijven en hun werknemers ten goede, maar zeker ook Nederland als geheel." ASML zegt dat de gepresenteerde plannen 'deze omstandigheden krachtig ondersteunen'.

"Zoals we eerder hebben gezegd, willen we liefst een aanzienlijk deel van onze uitbreidingsplannen in Nederland realiseren. Maar dan moeten de uitbreidingsplannen wel worden ondersteund door de beschikbaarheid van hoogwaardig talent, infrastructuur, huisvesting en door een sterk algemeen ondernemingsklimaat", verklaart ASML.