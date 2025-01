Vader Joris begint particuliere school, enige leerling is zijn zoon

Het is een basisschool met op dit moment één leerling: Orion (5). Hij is het zoontje van oprichter Joris van Balkom. Deze week ging zijn particuliere school Natural Learning Center Eindhoven in zijn eigen woonhuis van start. De school krijgt geen geld van de overheid. Ouders moeten 375 euro per maand betalen.

Dat de kinderen dan de overige tijd ergens moeten verblijven, ziet hij niet als een probleem. “De school is in principe voor ouders die meer tijd met hun kinderen willen doorbrengen.”

Joris verwacht dat er dit jaar nog vier kinderen worden ingeschreven bij de school in de wijk Blixembosch. Maar op dit moment krijgt Orion nog in z'n eentje les. Vijftien uur per week, verdeeld over de maandag, woensdag en donderdag. “Door de persoonlijke aandacht is dat voldoende om te leren wat ze moeten leren", zegt Joris. "Ze kunnen heel veel leren in een heel korte tijd.”

Vader Joris (47) heeft drie juffen in dienst genomen, al worden die hier begeleiders genoemd en geen juf. “Zij begeleiden de kinderen bij het leren”, zegt Joris daarover. Zelf is de directeur van een stoelenbedrijf nog bezig om een onderwijsbevoegdheid te halen.

De behoefte aan een nieuwe school kwam bij Joris toen hij samen met zijn vrouw op zoek ging naar een school voor hun zoontje. Ze bekeken scholen in Eindhoven en ook daarbuiten, maar niets sloot aan bij hun visie. “De gedachte kwam dat het ook anders kan. Ik wil kleine groepen met kinderen van alle leeftijden door elkaar. Dan kunnen ze van elkaar leren."

Ook moet het onderwijs helemaal zijn toegespitst op het kind. "Mijn zoon is op dit moment bijvoorbeeld geïnteresseerd in de Titanic. In plaats van een les over vogels te geven, waar hij niet in geïnteresseerd is, gaan we dan kijken naar de Titanic. Hoeveel meter is-ie? Waarom zonk de Titanic?”

Voor een groot deel bepalen de kinderen dus zelf wat ze gaan leren. “In plaats van een leraar die zegt dat we nu een uur gaan rekenen en dat daarna een uur taal komt. We hebben wel leerdoelen die we moeten bereiken, maar we volgen de interesse van het kind.”