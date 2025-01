Oscarwinnaar Fons Rademakers krijgt eigen plantsoen

Na een Oscar, een Golden Globe en een Gouden Kalf krijgt regisseur Fons Rademakers er postuum een eerbetoon bij. In het centrum van zijn geboorteplaats Roosendaal wordt een plantsoen naar hem vernoemd. Fons Rademakers werd wereldberoemd met zijn film ‘De aanslag’ uit 1986.

Tegenover het Norbertuscollege, de voormalige middelbare school van de cineast, komt het Fons Rademakers Plantsoen. Rademakers werd in 1920 geboren als zoon van de gemeentesecretaris in Roosendaal en bouwde daarna een indrukwekkende carrière op als acteur, filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver.

Rademakers was de eerste Nederlandse regisseur die een Academy Award won voor Beste Buitenlandse Film. De debuutfilm van Rademakers ‘Dorp aan de rivier’ uit 1958 werd genomineerd voor een Oscar.

Passend eerbetoon

Wethouder Paul de Beer van Roosendaal is enthousiast: “Het vernoemen van een plantsoen naar Fons Rademakers is een passend eerbetoon aan een van de meest invloedrijke figuren uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Hierdoor eren we zijn nalatenschap en inspireren we toekomstige generaties om zijn voorbeeld te volgen.”

Rademakers woonde behalve in Roosendaal ook in Italië en in Frankrijk. Hij overleed in 2007 op 86-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Zwitserland.