Dit huis staat al 20 jaar leeg, gemeente wil meldplicht

In deze tijd van woningnood kun je het je niet voorstellen, maar overal in onze provincie staan huizen leeg. En niet voor even, maar soms jarenlang. Alleen in Tilburg al 800. In de Indigolaan staat een huis zelfs al 20 jaar leeg. Het is de buurt een doorn in het oog: “We begrijpen niet dat je dit niet verhuurt, terwijl de woningnood zó groot is.” De gemeente is het ook meer dan beu en komt in actie.

Jan en Dorine van Duijvenbode wonen een paar huizen verderop. Al 38 jaar zijn ze tevreden bewoner van een hofje dat haaks op de Indigolaan ligt. Ze weten bijna niet beter dan dat er op de hoek niemand woont. Jan: “Ik begrijp niet dat iemand dat doet. Dat je een extra huis hebt, terwijl de woningnood zó groot is. Dat je het niet in de verhuur of de verkoop gooit. Onbegrijpelijk.”

“Het staat maar leeg en af en toe zie je iemand de coniferenhaag bijknippen.”

Ook overbuurman Joop Zwaan vindt het bizar. “Waarom is het nooit gekraakt of is er nooit iets mee gedaan? Het staat maar leeg en af en toe zie je iemand de coniferenhaag bijknippen, maar daar houdt het ook wel mee op.” De gemeente Tilburg is het nu ook helemaal zat. Wethouder Yusuf Çelik: “Er had allang iemand kunnen wonen, zijn gezin kunnen starten, zijn leven kunnen beginnen.” De wethouder komt op zijn fiets even naar het leegstaande huis kijken. Een pand dat er niet meteen verloederd uitziet. De coniferenhaag aan de voorkant is geknipt, maar de hele achtertuin is overwoekerd door bramen.

“Dit betekent ook dat het leven van iemand die op zoek is naar een woning stil staat.”

Dit huis is hét voorbeeld waarom de gemeente aan de slag wil met de leegstandverordening. Want er zou zó een gezin van vijf in dit huis kunnen wonen. Çelik: “Maar het staat nu leeg. Dus dat betekent ook dat het leven van iemand die op zoek is naar een woning stil staat.“ De gemeente wil een meldplicht invoeren voor huizen die langer dan een half jaar leeg staan. Çelik: “We gaan eerst netjes met mensen in gesprek. Wat is er aan de hand? Er zijn heel vaak goede redenen waarom het even niet lukt om een huis bewoond te krijgen. Daar hebben we begrip voor.” Maar als huiseigenaren dwarsliggen, komt de gemeente met hardere maatregelen. Dan kan het zo maar zijn dat je een boete krijgt. Çelik: "Maar dat is het eindpunt van dit traject. Als een goed gesprek niet lukt, en er wordt willens en wetens de kont tegen de krib gegooid, dan gaan we een boete inzetten.”

"Waarom dat huis leeg blijft staan is mij een raadsel, het is heel erg zonde.”