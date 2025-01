Brand op bovenverdieping van gebouw in centrum van Etten-Leur

In een gebouw aan de Markt in Etten-Leur woedt donderdagmiddag een brand. Het gebouw bestaat uit een woning, winkel en restaurant. Hulpdiensten zijn aanwezig om het vuur te bestrijden.

De brand brak rond kwart over drie uit en woedt op de bovenverdieping. Volgens ooggetuigen is het vuur ontstaan in de zonnepanelen die op het dak liggen. Niemand is aanwezig in het gebouw.

De brandweer focust zich op het blussen van de achterkant van het gebouw, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden.

Volgens de Veiligheidsregio is er sprake van rookontwikkeling. "Sluit ramen en deuren en zet mechanische ventilatie uit", meldt de Veiligheidsregio.