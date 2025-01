Uitslaande brand in centrum Etten-Leur: opslag en twee gebouwen beschadigd

In een gebouw aan de Stationsstraat in Etten-Leur woedde donderdagmiddag een uitslaande brand. De opslag heeft veel schade opgelopen. Twee aangrenzende gebouwen, een pizzeria en telefoonwinkel, hebben rook- en waterschade opgelopen. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen.

Het gebouw bestaat uit een winkel, woning en restaurant. De brand brak rond kwart over drie uit in een tussenstuk dat werd gebruikt als opslag. Volgens ooggetuigen is het vuur ontstaan in de zonnepanelen die op het dak liggen. De brandweer kan dit niet bevestigen.

De eigenaar van de winkel en het restaurant was aanwezig toen het vuur uitbrak. Hij huurt het gebouw van zijn broer. "Een klant zei dat er brand was aan de achterkant. Ik zag wat rook en de stroom viel uit. Toen hebben we 112 gebeld", vertelt hij.

Spullen smeulen nog na

Het gaat om een monumentaal pand. Dat is moeilijker te blussen, dus de brandweer schaalde op naar een grote brand. Met onder meer een hoogwerker werd het vuur geblust. De brandweer focuste zich op het blussen van de achterkant van het gebouw, zodat het vuur zich niet verder kon verspreiden.

Rond kwart voor vijf was het vuur onder controle. Het nablussen duurt naar verwachting nog lang, omdat er veel spullen in de garage liggen die in brand stonden. "Het smeult nog na. We zullen wel een aantal uren bezig zijn met het leeghalen en goed afblussen van de ruimte."

Volgens de Veiligheidsregio was er sprake van rookontwikkeling. Aan omwonenden werd daarom geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.