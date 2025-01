Na jaren onderzoek: tien verdachten van witwassen en fraude voor de rechter

In een groot onderzoek van onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren dertig mensen aangehouden voor witwassen, fraude en belastingontduiking. Het gaat om inwoners van Den Bosch, Erp, Molenschot, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Veghel en de Gelderse gemeente Maasdriel. Tien van hen moeten nu voor de rechter verschijnen.

Afgelopen jaren werd onderzoek gedaan naar een groep inwoners uit de gemeenten Meierijstad en Maasdriel, omdat ze zich bezig zouden houden met criminele activiteiten.

In het najaar van 2021 deden de politie en Belastingdienst uiteindelijk meerdere invallen. Daarbij werden zeven verdachten aangehouden. In een tuin werden onder de grond honderden kilo's aan zilveren staven ontdekt. De politie vond ook wapens en nam veel administratie in beslag.

Later werden ook andere verdachten aangehouden. In totaal gaat het om dertig mensen. Niet iedereen werd vervolgd. De zaken tegen de veertien mensen die een kleine rol speelden, zijn geseponeerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt wel op tegen de overige verdachten. Zes daarvan hebben inmiddels een straf in de vorm van een taakstraf of boete gekregen. De overige tien verdachten moeten voor de rechter verschijnen.

Criminele organisatie

Hiervan vormen zes verdachten volgens het OM een criminele organisatie die zich bezighield met witwassen, vervalsing en belastingontduiking. Zij gebruikten hiervoor meerdere bedrijven. De verdachten gingen over de leiding, boekhouding en administratie van die bedrijven.

De overige verdachten worden verdacht van verschillende vormen van valsheid in geschrifte.

Vervalsing van veiligheidscertificaten

In het onderzoek zijn volgens het OM verschillende vormen van fraude aan het licht gekomen. De bedrijven waarbinnen de verdachten werkten, waren vooral actief in grondwerkzaamheden, zoals het trekken van glasvezelkabels. Het OM vermoedt dat de veiligheidscertificaten, die nodig zijn voor zo'n bedrijf, werden vervalst. Daarnaast zou op grote schaal sprake zijn van uitbetaling van valse facturen. Zo kon het bedrijf minder winst opgeven aan de Belastingdienst en hoefde het dus minder belasting te betalen.

In het onderzoek is verder naar voren gekomen dat de bedrijven waarschijnlijk op grote schaal gebruik maakten van arbeidsmigranten. Die zouden onterecht als ZZP'er in de boekhouding staan of meer uren hebben gewerkt dan waarvoor ze op de loonlijst stonden. Ook dit valt onder belastingontduiking.

Regiezitting

De eerste zaak is vrijdag 17 januari. Het gaat om een regiezitting. Dat betekent dat het gaat om een voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.