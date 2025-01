Ongelukken door gladheid, KNMI waarschuwt met code geel

Een vrachtwagen is vrijdagochtend op z'n kant terecht gekomen op de A50. De weg bleek spekglad. De vertraging is inmiddels opgelost. Ook op andere plaatsen was veel overlast door gladheid. Het KNMI kondigt daarom voor vrijdagochtend tot elf uur code geel af, want het blijft de hele ochtend nog glad.

De vertraging op de snelweg A50 vanuit Eindhoven richting Oss duurde tot een uur of tien. De weg is inmiddels weer vrij. Ook op de A2 was het raak. Bij knooppunt Batadorp stond een file van zes kilometer door een ongeluk. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaar op de weg door bevriezing van natte weggedeelten.

Foto: Rijkswaterstaat.

