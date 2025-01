Pas op als je de weg op gaat: het is weer glad

De meeste sneeuw is al weer even verdwenen, maar het gevaar op gladheid nog niet. Vrijdagochtend kan het opnieuw plaatselijk glad worden in Brabant. Oppassen als je op pad gaat dus.

De gladheid komt door bevriezing van natte wegen en sneeuwresten. Tot en met vrijdagochtend elf uur geldt daarom weer code geel. De strooiwagens van Rijkswaterstaat en gemeenten zijn daarom volop in actie gekomen.

Winterse buien en sneeuwbuien trekken van noordwest naar zuidoost over Nederland. Hoe zuidoostelijker, hoe groter de kans dat de sneeuw blijft liggen. Daardoor kan het in onze provincie ook weer even wit worden.

Vrijdag overdag wordt het weer warmer. In de loop van de dag schijnt de zon. De kans op gladheid verdwijnt dan weer.

Valpartijen door gladheid

Woensdagochtend was er ook al enorm glad in Brabant. Zo gingen fietsers en scooterrijders woensdag massaal onderuit op fietspaden die waren veranderd in ijsbanen, onder meer in Tilburg en Breda. Tientallen mensen meldden zich die dag in een ziekenhuis na een valpartij.

Ook donderdagochtend was het glad. Een bestuurster in Berkel-Enschot gleed daardoor met haar auto tegen de garage van een huis. Ze liep een hoofdwond op.

