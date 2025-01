Met deze tips van fietsenmaker Joris maak jij je fiets winterklaar

Het sneeuwt deze donderdagochtend, daarom is in onze provincie code oranje van kracht. Stap je dadelijk in de auto, dan ben je waarschijnlijk al voorbereid en is je auto al winterklaar. Maar hoe zit dat eigenlijk met je fiets? Met deze tips van fietsenmaker Joris Goutziers uit Loon op Zand maak je ook je fiets winterklaar.

Het beste wat je kunt doen om geen uitglijder te maken bij winters weer is volgens Joris het regelmatig checken van je bandenprofiel. "Veel mensen rijden door totdat ze op de anti-leklaag van de band zitten en laten er dan pas een nieuwe opzetten", weet de fietsenmaker. "Dat kan met nat weer al gevaarlijk zijn, laat staan als het ook nog glad is." Net als voor auto's heb je ook voor de fiets winterbanden, maar Joris ziet bijna nooit dat mensen die aanschaffen. "Je hebt van die banden met spikes erop voor meer grip. Tenzij je in Oostenrijk woont, zet je die hier niet zo snel op je fiets voor die paar dagen winters weer."

"Accu van elektrische fiets binnen leggen."

Als je een elektrische fiets hebt, moet je in de wintermaanden wél even opletten zegt de fietsenmaker uit Loon op Zand. "Het is verstandig om de accu van je elektrische fiets binnen te leggen als het kouder dan vier graden is", adviseert hij. Een normale fiets die jaarlijks onderhoud krijgt buiten in de kou laten staan, kan volgens Joris geen kwaad. "Binnen zetten is altijd beter, maar als dat niet gaat kan het weinig kwaad. En anders heb je van die fietshoezen die je er omheen kunt doen."

"Ketting goed gesmeerd en remmen die niet omhoog staan."

Op internet staan verschillende tips dat je rem- en versnellingskabels kunt insmeren met olie, zodat deze 's winters niet bevriezen. Toch is de belangrijkste tip van Joris om je fiets jaarlijks te laten onderhouden. "Dan is je ketting goed gesmeerd en staan de remmen niet omhoog. Dan kan er geen water in lopen dat kan bevriezen", legt Joris uit. Ondanks alle kleine dingen die je kunt doen, is het volgens de fietsenmaker moeilijk te voorkomen dat je uitglijdt met de fiets bij winterse omstandigheden. "Als er echt ijzel op de weg ligt, is het altijd uitkijken, ook met goede banden. Je zou er zijwieltjes op kunnen zetten", lacht de fietsenmaker.