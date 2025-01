Brabantse veldrijders jagen op podiumplek bij NK: 'Remmen gewoon loslaten'

Als veldrijder is Mathieu van der Poel een klasse apart in Nederland. De meervoudig wereldkampioen ontbreekt komende zondag tijdens het NK in Oisterwijk, net als wereldkampioene Fem van Empel uit Den Dungen bij de vrouwen. Dat biedt kansen voor de rest van het deelnemersveld, waaronder Brabanders die hopen op een podiumplek.

Bij de mannen is het door afwezigheid van Van der Poel lastig om een topfavoriet aan te wijzen. Namen die worden genoemd zijn Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Tibor del Grosso en Joris Nieuwenhuis. De Brabantse hoop is gevestigd op Ryan Kamp (24) uit Roosendaal en Veldhovenaar Corné van Kessel (33). Ook Mees Hendrikx (24) uit Valkenswaard hoopt op het podium. Mees eindigde bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Belgische Dendermonde als tiende. “Ik zat al een aantal keer dichtbij een plek bij de eerste tien, nu is het me gelukt. Tot de laatste ronde lag ik zelfs op plek zeven.”

Een jaar geleden zag het er nog heel anders uit voor de Brabander. “Over vorig jaar kan ik kort zijn, dat was een dramatisch seizoen. Ik ben niet verder gekomen dan de achttiende plek. Alles wat tegen kon zitten, zat tegen. Ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht en mentaal werd het erg lastig. Mijn contract bij Crelan-Corendon werd niet verlengd, mijn carrière hing aan een zijden draadje.” De Duitse ploeg Heizomat Radteam p/b Herrmann bleek zijn redding. “Ze zagen potentie in mij en ik kreeg het vertrouwen. Achteraf ben ik heel blij dat ik ben ingestapt. Er is een fijne samenwerking met mijn trainer en ploegleider Nico Verhoeven. Ik rijd liever voor een iets kleinere ploeg. Ik mag in bepaalde zaken meebeslissen, zoals welke wedstrijden ik rijd en over trainingskampen.”

Bij de beloften behoorde Mees tot de wereldtop, maar bij de elite viel het tegen. Hij heeft er vertrouwen in dat hij weer in de buurt kan komen van zijn toenmalige concurrenten. “Door de nieuwe wind die is gaan waaien heb ik de weg omhoog gevonden. Voor mijn gevoel kan ik stappen maken richting mijn topniveau en misschien zelfs wel beter.” Tijdens het NK hoopt Mees zijn beste race van het seizoen te rijden. “Het zit in de top vrij dicht bij elkaar. Winnen zal lastig worden, maar ik zal heel blij zijn als ik het podium haal. Daar ga ik volledig voor.”

Inge van der Heijden aan kop van deze groep. (Foto: Dick Soepenberg, Orange Pictures)

Bij de vrouwen ligt het niveau erg hoog ondanks het ontbreken van Van Empel en titelverdedigster Lucinda Brand. Oud-wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en mountainbike-wereldkampioen Puck Pieterse zijn favoriet. Net als zevenvoudig Nederlands kampioen Marianne Vos. De alleskunner uit Babyloniënbroek rijdt wel pas haar tweede cross van het seizoen. Ook Inge van der Heijden hoopt op een podiumplek. Ze is een vast gezicht in de top tien van crosses. “Kampioenschappen zijn bijzondere dagen, al benader ik het NK als één van de wedstrijden”, zegt de Schaijkse. “Je strijdt om een trui die je de rest van het jaar mag dragen. Er zijn een paar meiden die qua niveau boven mij uitsteken, maar met een super goede dag denk ik dat het mogelijk is om een medaille mee te nemen. Mocht het niet zo zijn, dan is dat geen schande achter zo’n goede veldrijdsters.” LEES OOK: Inge ging als kind naar de veldritten van haar broers, nu is ze zelf prof. Ze heeft afgelopen zomer heel veel getraind en voelde dat ze vooruitgang heeft geboekt. “In het begin van het crossseizoen kwam nog niet alles eruit, maar het ging steeds beter. Ik zit in een flow, heb geen tegenslagen gehad en merk dat ik de aansluiting met de top heb gevonden. Eigenlijk had ik maar één slechte dag en dat was mijn elfde plek op het EK. Dan heb ik die alvast maar gehad.”

Voorgaande jaren had de Schaijkse het lastig in wedstrijden met veel modder, maar ook daar presteert ze dit seizoen goed. “Bij een afdaling moet ik meer vertrouwen hebben in mijn techniek. Het is niet dat ik het niet onder de knie heb, maar ik was vaak te voorzichtig. Daar verloor ik het te vaak op. Nu lukt het me steeds meer om de remmen gewoon los te laten. Ik ervaar dat het daardoor steeds beter gaat en dat zorgt voor vertrouwen.”