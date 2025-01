Mondkapjes net over de grens: 'Hier nog niet nodig'

Draag een mondkapje op drukke plekken: dat advies krijgen Belgen met luchtwegklachten. De Belgische regering kondigde donderdag code oranje af. Toch is zo'n advies hier niet nodig, volgens het RIVM. "Hier is geen epidemie", vertelt een woordvoerder.

Het is code oranje bij onze zuiderburen. Dat is het op één na hoogste niveau. Griep en andere virussen gaan hard rond in België. Daardoor stijgt de druk op ziekenhuizen en huisartsen.

Vaker griep

Mondkapjes gaan we niet ineens massaal terugzien in het Brabantse straatbeeld. Het RIVM noemt een soortgelijk advies als in België 'niet aan de orde'. "We zien een toename van het aantal griepbesmettingen. We spreken niet van een epidemie. Het is in lijn met vorig jaar. Het is niet uitzonderlijk hoog", vertelt een woordvoerder.

De bestaande adviezen bij griep blijven: blijf thuis als je ziek bent, hoest in de elleboog en vermijd contact. "Lukt dat niet, of moet je als mantelzorger echt contact hebben, dan kun je een mondkapje dragen", vertelt de woordvoerder.

'Doet niemand'

"De Nederlandse bevolking zou zich er nu totaal niet aan houden", denkt Jos van de Sande, voormalig hoofd infectiebestrijding van de GGD Hart Voor Brabant. "Ik zou zo'n maatregel bewaren voor ernstigere situaties. Dat is beter voor de geloofwaardigheid van adviezen. In theorie helpt het natuurlijk wel, maar in de praktijk nu niet. Mensen doen geen dingen waar ze het nut niet van inzien."

Toch kan Nederland nog wel wat leren van België, vindt Nienke Ipenburg uit Breda. Zij is verpleegkundig specialist in de huisartsenzorg en bekend van het Red Team tijdens de coronapandemie. "De minister in België gaat voor de camera staan. Dat zorgt voor een stukje bewustwording. Laten we voor elkaar zorgen."

'Onder druk zetten'

"De druk van werkgevers om wel te komen werken met griep is hoog", vervolgt Nienke. "Je collega's aansteken met griep is een groter probleem dan niet komen werken. Ga niet ziek werken en geef ook geen fout voorbeeld aan collega's."