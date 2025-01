'Scheidsrechter' Peter Bosz ziet frisheid bij PSV: 'Nu omzetten in daden'

Niet in een warm land, maar ‘gewoon’ in Eindhoven bereidde PSV zich voor op de tweede competitiehelft. De Eindhovenaren hervatten het seizoen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen AZ. Trainer Peter Bosz kan beschikken over een bijna geheel fitte selectie en dus moet hij puzzelen. “Hoofdpijn krijg ik daar niet van hoor. Ik heb liever keuzes dan dat ik niet over spelers kan beschikken.”

Vooral op het middenveld heeft Bosz veel te kiezen, nu iedereen fit is. Achterin is er goed nieuws te melden, omdat vleugelverdediger Sergiño Dest weer voor het eerst heeft meegetraind na een kruisbandblessure. Adamo Nagalo ontbreekt nog, Rick Karsdorp is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen AZ. Richard Ledezma is anders de rechtsback die gaat starten. Voorin ontbreekt alleen Couhaib Driouech door een blessure.

"Er ligt een aardige puzzel."

Bosz: "Er ligt een aardige puzzel, gelukkig wel. Achteraf hebben we de afwezigen aardig opgevangen, maar ik heb ze er liever allemaal bij. Al is het minst leuke van mijn vak om spelers teleur te stellen als ze wel goed trainen.” Binnenkort komt er een nieuwe aanvaller bij waar Bosz uit kan kiezen. De Bosniër Esmir Bajraktarevic traint vrijdagmiddag voor het eerst mee. Verder worden er geen nieuwe spelers meer verwacht bij de landskampioen. Bosz is tevreden met zijn selectie en heeft geen verzoek ingediend voor versterkingen. LEES OOK: Deze 19-jarige aanvaller is de nieuwste aanwinst van PSV. De voorbereiding van PSV vond plaats op de eigen Herdgang. “De winterstop is maar heel kort en dan moet je het reizen daarin meenemen. We hebben onderling gevoetbald en dat was uitstekend qua prikkels”, aldus Bosz die tijdens de potjes als scheidsrechter fungeerde.

"De netto speeltijd lag zelfs hoger."

“De netto speeltijd lag zelfs hoger dan in een oefenwedstrijd. Een hogere intensiteit, want ik wilde dat de spelers alles op tempo deden. Van het lopen naar de cornervlag tot direct terug naar de middenlijn na een goal. ”

"Nu moeten we dat omzetten in daden."

Na de eerste competitiehelft heeft PSV een voorsprong van zes punten op Ajax. De tweede landstitel op rij is het ultieme doel. Daarnaast zit de club nog in het bekertoernooi en hoopt ze verder te komen in de Champions League. “We zijn het seizoen geweldig geëindigd tegen Feyenoord (3-0 winst). Dan is het altijd de vraag hoe dat in het nieuwe jaar verder gaat. Gelukkig zie ik volop frisheid, nadat de spelers twaalf dagen rust hebben gehad. Nu moeten we dat omzetten in daden op het veld. Ik heb er vertrouwen in.”

Noa Lang na een goal van PSV. (foto: Marcel van Dorst).