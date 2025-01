Storing legt parkeerautomaten plat bij veel gemeenten

In de gemeente Etten-Leur hoef je vrijdag niet te betalen voor het parkeren. De 25 automaten daar kampen met een storing.

"Er zal niet worden gehandhaafd op betaald parkeren in de straten zolang de storing duurt", aldus de gemeente.

Ook in andere gemeenten, zoals Wageningen en het Friese Waadhoeke, is het niet mogelijk om te betalen voor het parkeren. Handhavers zullen daarom tot maandag geen parkeerboetes uitschrijven.

Deventer, dat ook getroffen is, zegt dat de problemen komen door een storing bij provider Tele2, die rond kwart voor 4 begon. "We denken dat het snel weer opgelost is. We kunnen daar als gemeente niets aan doen", laat een woordvoerder weten.

De beheerder van de automaten, het Amsterdamse bedrijf Taxameter, was niet bereikbaar voor commentaar.

Enkele tientallen gemeenten, waaronder Tilburg, hebben geen last van de landelijke storing, blijkt uit een rondgang van het ANP.