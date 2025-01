De boerenkiel verovert Brabant, kleurrijke pakjes leggen het af

Een blauwe of zwarte kiel met originele emblemen erop: Zo vier je carnaval in Oeteldonk, maar deze Bossche carnavalsklederdracht wordt steeds populairder in de rest van de provincie. In sommige steden moeten winkels zelfs hun assortiment aanpassen om alle jassen en emblemen kwijt te kunnen. De bananenpakken en zusterjasjes worden letterlijk verdrongen door de jasjes en emblemen.

Explosieve stijging De emblemenjas won langzaamaan populariteit, tot er vorig jaar ineens een explosieve stijging was. "En die zet dit jaar volle bak door. Op jassengebied zijn we zeven keer groter geworden", vertelt Maurice. Inmiddels is een derde van zijn winkel voor de traditionele carnavalsjassen bestemd.

Volgens Maurice van Hommel, van de Tilburgse carnavalswinkel Feestspecialist XXL, zijn de embleemjassen al lang niet meer alleen een Bosch fenomeen. “Sinds een jaar of vier worden ze in Tilburg steeds populairder”, zegt hij, maar dan wel met een groenoranje sjaal erbij natuurlijk.

Ook in Breda zien ze dit jaar een extreme stijging in de populariteit van de kiel vol emblemen. Cees van der Horst van Feestwinkel Breda schrok er zelfs van: “Het is pas januari en nu al staan er rijen van mensen die een embleem willen uitkiezen.”

Eigen identiteit

“Emblemen met de carnavalsnaam van de stad of het dorp erop doen het altijd goed”, weet Astrid Hoofs, van de gelijknamige carnavalswinkel in Den Bosch. “Dit jaar is glitter hot in de carnavalspakken en dat zien we ook terug in de emblemen”, vertelt ze.

In Tilburg doen grove teksten het goed: “’Kutembleem’, die vinden ze blijkbaar heel grappig”, lacht Maurice. In Breda zijn voetbalfans ook massaal aan het sparen geslagen. “Het is echt opvallend dat we veel emblemen verkopen die iets met NAC te maken hebben”, vertelt Cees.