Ook tweede slachtoffer (81) overleden na botsing op strooiwagen

Een 81-jarige vrouw uit Breda is vrijdag aan haar verwondingen overleden na een ongeluk met een strooiwagen in Breda. De auto waarin ze reed, botste donderdagavond achterop de strooiwagen. Een andere inzittende, een 86-jarige man uit Tilburg, overleed eerder.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Loevesteinstraat met de Zwijnsbergenstraat. De vrouw werd na het ongeluk in kritieke toestand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Donderdagavond was het glad door bevriezing van natte wegen en sneeuwresten. Strooiwagens van de gemeente en Rijkswaterstaat kwamen daarom in actie.

