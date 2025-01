Oppassen voor wie de weg opgaat: mist en gladheid

Voor wie deze zaterdagochtend de weg opgaat is het oppassen geblazen, want in een groot deel van Brabant is sprake van dichte mist. Het KNMI waarschuwt ook nog altijd voor gladde wegen.

Vooral in het zuidoosten van de provincie kan de mist hardnekkig zijn. Op Eindhoven Airport hebben vertrekkende vluchten vertraging door de mist. Het kwik zakte in de nacht van vrijdag op zaterdag op sommige plaatsen tot vijf graden onder nul. Door bevriezing van natte wegen kan het daardoor glad zijn. Lokale wegen, fietspaden en stoepjes hebben daar het meeste last van. In het zuidoosten van Brabant blijft het de hele dag bewolkt. In het westen is dat anders, daar zal de zon in de middag hoogtij vieren. Er staat weinig wind. Ook vanavond en vannacht is er lichte vorst en is er kans op gladheid.