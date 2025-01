Hardleerse bestuurder weer betrapt zonder rijbewijs en onder invloed

Een bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de veertiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. Dat gebeurde op de A58 bij Etten-Leur. Ook reed de man voor de zoveelste keer onder invloed van alcohol.

Dat meldt een wijkagent uit Etten-Leur op Instagram.

De bestuurder viel voor de zoveelste keer door de mand nadat hij achterop een vrachtwagen was gereden op de A58 bij Etten-Leur.

De schade was groot en de bestuurder kwam wonder boven wonder met de schrik vrij, zo schrijft de wijkagent. De bestuurder krijgt een proces verbaal.