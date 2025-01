Vluchten vertraagd en geannuleerd op Eindhoven Airport door mist

De mist zorgt zaterdagochtend voor vertragingen en annuleringen op Eindhoven Airport. Alle vluchten van voor halfacht 's ochtends vertrokken zonder problemen, maar sindsdien lopen de vertragingen op. Niet alleen de vluchten die vertrekken, maar ook aankomende vluchten ondervinden problemen door de mist. Deze worden allemaal omgeleid naar andere vluchthavens zoals Weeze of Amsterdam.

Rond het middaguur zijn de problemen door de mist nog niet afgenomen. Wanneer de vliegtuigen weer volgens schema kunnen aankomen en vertrekken is nog niet zeker. "Het zicht is nu wel beter dan het vanochtend is geweest, maar het blijft moeilijk voorspellen", zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport.

De wachttijden voor vertrekkende vluchten stapelen op. Deze variëren van een half uur tot al ruim vier uur. Zo wachten reizigers richting Edinburgh al sinds 09:10 vanochtend. Enkele vluchten zijn ook al geannuleerd door de mist.

Op Eindhoven Airport zijn vaker problemen dan op andere vliegvelden door de mist. Dat komt omdat dit vliegveld een minder geavanceerd systeem heeft dan bijvoorbeeld Schiphol. In 2027 krijgt het Eindhovense vliegveld nieuwe apparatuur rond de start- en landingsbaan, waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Eindhoven Airport heeft vaker dan andere vliegvelden last van mist

Eindhoven Airport kampt vaker met vertragingen: de oorzaken op een rij