Opnieuw code geel: gladde wegen en mogelijk zelfs sneeuw

Zaterdagavond en zondag in de ochtend blijft het glad op de Brabantse wegen. Code geel voor de dichte mist is door het KNMI ingetrokken, maar de waarschuwing blijft toch staan wegens gladheid en sneeuw. Tot en met zondagochtend is het plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten. Ook kan het plaatselijk sneeuwen.

Het kwik zakt ook in de nacht van zaterdag op zondag op sommige plaatsen tot enkele graden onder nul. Door bevriezing van natte wegen kan het daardoor glad zijn. Vooral op lokale wegen, fietspaden en stoepjes waar minder zout wordt gestrooid, heb je daar het meeste last van. Zeker tot tien uur in de ochtend blijft het glad. Afgelopen nacht en ochtend had het verkeer vooral last van de dichte mist. Op sommige plekken was het zicht nog geen tweehonderd meter. De mist is opgelost en daarom trok de KNMI de waarschuwing daarvan zaterdagavond om acht uur in.