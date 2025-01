PSV voorkomt nederlaag, maar loopt schade op in titelstrijd

Algemeen directeur Marcel Brands benadrukte voor aanvang van PSV tegen AZ wat de doelen dit seizoen zijn. "We gaan voor de 26ste landstitel, maar we willen ook het hoogst haalbare in de beker en Champions League." Die strijd om de titel is na zaterdagavond iets spannender geworden. PSV kwam niet verder dan 2-2 en zag daardoor het gat met nummer twee Ajax slinken tot vier punten.

Het was ijskoud in het Philips Stadion en PSV slaagde er de eerste helft voetballend niet in om voor wat warmte te zorgen. De stand bleef lange tijd 0-0, maar dat was een wonder gezien de gevaarlijke momenten van AZ. De bezoekers kregen na tien minuten twee enorme kansen, waarbij de thuisploeg goed wegkwam. Eerst was het doelman Walter Benitez met een knappe redding op een kopbal van Troy Parrott, in de rebound schoot de Ierse spits naast voor open doel.

Grote kansen AZ

Zes minuten later kreeg Parrott weer een enorme kans. De aanvaller had pech dat na een vloeiende aanval zijn inzet door de glijdende Richard Ledezma op het nippertje werd gekeerd. De bal was net niet helemaal over de doellijn geweest en dus ontsnapte PSV. Enkele minuten later wederom gevaar van de bezoekers, maar het schot van Seiya Maikuma ging net over.

Na een half uur spelen volgde pas de eerste echte kans van PSV. Ledezma bediende vanaf de rechterflank de vrijstaande Ismael Saibari, die met zijn kopbal geen doel trof. De verdiende 0-1 viel toch nog in de eerste helft. Mayckel Lahdo liep vanaf de linkerkant twee tegenstanders voorbij en klopte Benitez met een schot in de verre hoek.

Succesvolle wissels

PSV-trainer Peter Bosz had alle redenen om te wisselen, maar besloot dezelfde elf spelers aan de tweede helft te laten beginnen. Die wissels kwamen er pas na zo'n 67 minuten, omdat de Eindhovenaren nog steeds geen indruk konden maken. Met het inbrengen van Guus Til, Johan Bakayoko en Joey Veerman ontstond er direct gevaar voorin. Een minuut later was het al 1-1 toen Til vanaf rechts doorbrak en de bal perfect klaarlegde voor Luuk de Jong: 1-1.

AZ slaat toe

PSV rook bloed en ging op jacht naar de 2-1. Veerman was dichtbij een Eindhovense treffer, maar zijn schot ging vanuit kansrijke positie ver over. Aan de andere kant slaagde AZ er wel in om te scoren. Ook bij de Alkmaarders een gouden wissel, want Mexx Meerdink stond koud in het veld toen hij een voorzet achter Benitez kopte: 1-2.

Opnieuw De Jong

Met het inbrengen van Ricardo Pepi ruim tien minuten voor tijd hoopte Bosz iets te forceren. Het was de andere spits Luuk de Jong die in de 85ste minuut zijn ploeg opnieuw op gelijke hoogte bracht. Dit keer vanaf de strafschopstip, nadat Makkelie naar de stip had gewezen vanwege een handsbal van Ruben van Bommel.

En zo eindigde de wedstrijd in 2-2, waarbij PSV van geluk mocht spreken dat het een puntje overhield aan de wedstrijd. De eerste thuisnederlaag sinds 12 november 2022, toen ook tegen AZ, werd voorkomen, maar Bosz zal zijn geschrokken van zijn ploeg.

