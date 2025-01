Gewapende overval op casino, twee daders op de vlucht

Een casino in Geldrop is zaterdag gewapend overvallen. Dat meldt de politie op X. De overval gebeurde rond kwart over tien bij het Fairplay Casino Achter de Kerk. De twee daders zijn gevlucht op een motor of scooter. Er is niemand gewond geraakt.

De politie is op zoek naar de beide daders. Ze waren geheel donker gekleed. Dader een draagt een zwart regenpak met op de buik en broekspijpen een reflecterende band en draagt witte schoenen. Dader twee was eveneens geheel inhet zwart gekleed en draagt Nike schoenen met een wit logo. De politie benadrukt de daders niet te benaderen, maar bij tips met 112 te bellen.