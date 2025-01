Medewerker drukt op alarmknop als overvallers komen, daders ervandoor

Fairplay Casino in Geldrop is zaterdagavond rond kwart over tien overvallen. Twee gewapende daders zijn gevlucht op een witte scooter. Er is niemand gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Tijdens de overval bij het casino in de straat Achter de Kerk moesten alle bezoekers in het casino op de grond gaan liggen, zo meldt een 112-correspondent ter plaatse. Nadat de daders het casino binnenkwamen is een medewerker meteen in een afsluitbare ruimte gesprongen om het overvalalarm in te drukken. De daders zijn er vervolgens snel vandoor gegaan. Donker gekleed

Ondanks een zoektocht van de politie in de buurt zijn de daders nog steeds voortvluchtig, er wordt onderzoek gedaan. De mannen waren donker gekleed. Een van hen droeg een zwart regenpak met op de buik en broekspijpen een reflecterende band en witte schoenen. De andere dader was ook helemaal in het zwart gekleed en droeg Nike schoenen met een wit logo. De politie benadrukt de daders niet zelf te benaderen, maar bij tips 112 te bellen.

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision