PSV moet snel verbetering laten zien: 'Op heleboel gebieden laten liggen'

Het 2-2 gelijkspel tegen AZ is volgens Luuk de Jong een wake-up call. De spits van PSV vindt dat de buitenwacht te snel roept dat de titelstrijd al gespeeld is. “Het is niet zo dat wij met twee vingers in de neus overal doorheen gaan. We kunnen teams kapot spelen, maar dan moeten we wel top zijn en alles geven.”

Het gat in de Eredivisie met nummer twee Ajax, dat zaterdagavond met 2-1 won van RKC Waalwijk, is vier punten.

“Iedereen roept dat we kampioen worden, maar we moeten ervoor waken dat dat in je hoofd gaat kruipen en dat we te gemakzuchtig worden. Tegen AZ was het niet constant genoeg wat we lieten zien. Als team waren we klaar voor dit duel. Aan de fitheid lag het niet, wel aan hoe we aan de bal waren. Zo wil je het nieuwe jaar niet beginnen.”

De komende weken zijn druk voor PSV. Dinsdag komt Excelsior op bezoek in het landelijke bekertoernooi en over ruim een week wacht de zeer belangrijke Champions League-wedstrijd in Belgrado tegen Rode Ster.

“Zeker op het allerhoogste niveau worden details afgestraft. Het hangt af van kleine dingen of je wint of niet. We moeten met z’n allen ervoor zorgen dat we weer in een flow komen.”