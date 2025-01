Ravage op N2 nadat bestuurder in slaap valt

Een bestuurder is zondagochtend in slaap gevallen achter het stuur van de auto op de N2 bij Eindhoven. De automobilist raakte van de weg en raakte een lantaarnpaal.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur in de ochtend. De auto heeft flinke schade opgelopen, een wiel is van de auto losgekomen. Ook de lichtmast ligt aan diggelen.

De automobilist kwam wonder boven wonder ongeschonden uit de auto, zo meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat.

Het is onbekend of de automobilist een man of een vrouw is.