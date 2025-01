De laatste dagen van Dakar breken aan: dit staat er nog op het spel

Nog vijf etappes en dan zit de Dakar Rally er alweer op. Maar in die laatste vijf dagen is er genoeg om naar uit te kijken. Zo is er nog altijd een kans dat een Brabander er vandoor gaat met een zege. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.

“Laten we eerst nog een paar dagen doorkomen daarna kijken we wel verder”, bleef hij dit weekend nog nuchter. Maar eerder gaf zijn navigator Jan Pieter van der Stelt al toe dat ze echt wel mee willen doen om de eindzege. De achterstand van de Brabanders bedraagt nu nog 42 minuten en 31 seconden op klassementsleider Nicolas Cavigliasso uit Argentinië. Dat is een klein verschil dat in de Dakar Rally kan verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Beste Nederlander

Bij de auto’s sloeg Ronald van Loon zaterdag zijn slag. Door mechanische pech bij de broertjes Tim en Tom Coronel is de coureur uit Son en Breugel samen met zijn navigator Erik Lemmen ineens de beste Nederlander in het klassement. Iets wat hij vooraf ook als doel had gesteld. Hij lijkt een veilige voorsprong te hebben, maar ook daar kan één kamelenbultje roet in het eten gooien.

Bij de trucks zal er geen Brabander beste Nederlander worden en dat is na succesvolle jaren van Janus van Kasteren toch even wennen. Dit jaar stond voor de meeste Brabantse vrachtwagencoureurs in het teken van uitrijden. Maurik van den Heuvel zal dat gaan doen buiten competitie nadat hij eerder deze week uitviel met mechanische pech. William de Groot moet de eer van hem en zijn broer hooghouden nadat Ben de Groot in de eerste week al uitviel. “Ik ga deze rally uitrijden voor mijn broertje”, klonk er eerder al uit zijn mond.

Lees ook: Pechvogel Van den Heuvel gaat anderen helpen in Dakar Rally

Jongste deelnemer

Nog even terug naar de buggy’s. Want waar Paul Spierings ver voorin te vinden is, rijden er genoeg Brabanders keurig in de middenmoot en lijken zij de zwaarste rally ter wereld te gaan finishen. Dat zou voor Marnix Leeuw heel bijzonder zijn. Hij is dit jaar de jongste deelnemer aan de Dakar Rally. Als navigator van Sander Derikx bereidt hij zich voor om volgend jaar mee te gaan doen in de truck.

Gert-Jan van der Valk rijdt ondertussen zonder al te veel grote problemen naar een plek in de top 20 van het klassement. Bij de auto’s lijkt navigator Arjan van Tiel zijn zwaarste moment al te hebben beleefd. Hij stond samen met zijn Belgische kompaan deze week tot laat vast in de woestijn maar wisten toch zeer knap nog te finishen.