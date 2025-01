Niks saai profielwerkstuk, Mariëlle en Nox schreven een toneelvoorstelling

'Waarom alleen een verslag?! We kunnen ook iets interessants doen', dachten Mariëlle Giezen (17) en Nox Vereijken (16). "Dus besloten we een toneelstuk te schrijven", vertelt Nox enthousiast. Hun voorstelling Fosziel ging zondagmiddag in première in het Eindhovense Pand P.

Samen met Mariëlle Giezen (17) werkte Nox een jaar lang aan Fosziel. "Marielle en ik houden allebei heel erg van acteren, van toneel. We zitten allebei al heel lang bij verschillende theatergroepen."

Een toneelstuk schrijven, audities houden, repeteren, een geschikt theater vinden, er kwam best wat bij kijken. "Ik had echt niet verwacht dat het zo groot ging worden en dat we een hele zaal zouden regelen. Ik dacht dat we gewoon op school ergens zouden staan", lacht Nox. "Een jaar later is het eindelijk zover! De zenuwen zijn er wel."

Want hoe gaat iedereen reageren? "Het allerspannendst is dat het publiek dadelijk binnenkomt. Ik ben heel benieuwd of het publiek het verhaal kan volgen. En stiekem hoop ik dat ze gaan huilen", grinnikt Mariëlle. "Onze docenten geloofden het eerst niet. Ze waren helemaal in de war. Maar ze komen allemaal naar de voorstelling straks.