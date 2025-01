Christel de Laat hoopt op carnavalskraker, maar de lol vooraf was al goud

Voor cabaretière en presentatrice Christel de Laat komt een lang gekoesterde wens uit. Zij heeft een carnavalsnummer gemaakt waarvan ze hoopt dat iedereen er net zoveel lol aan beleefd als zij toen ze ermee bezig was. Carnaval begint namelijk al maanden van te voren bij het creëren en dan gaat het vanzelf kriebelen.

Het nummer is te beluisteren op Spotify en heet 'Onder de rivieren'. Het bijzondere van dit nummer is dat het gemaakt is door Brabanders en Limburgers met een groot hart voor carnaval.

Naast Christel is ook de Brabantse zanger Björn van der Doelen en het Limburgse duo Träcksack in het nummer te horen. "Zoals zo vaak begint het met een 'gek' idee", vertelt Christel die zegt wel te kunnen zingen, maar geen zangeres is.

Christel maakte vorig jaar samen met Bart Storcken een tv-serie over carnaval in Limburg en Brabant. De herhalingen van dit programma, O(n)s Feest zijn nu iedere dinsdagavond bij Omroep Brabant te zien. "Het is misschien wel het mooiste programma waar ik ooit aan gewerkt heb", zegt Christel daarover.