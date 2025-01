Mari verloor zijn vriendin door een steen van een viaduct

Kevin uit Helmond kwam zaterdagavond met de schrik vrij toen twee personen een steen van een viaduct naar zijn auto gooiden. De voorruit van zijn auto raakte zwaar beschadigd, maar zelf is hij in orde. Het had ook heel anders af kunnen lopen, weet Mari. Zijn vriendin Louise uit Uden overleed twintig jaar geleden nadat een groep jongens een steen van een viaduct door haar voorruit gooiden.

"Ze reed op de A4 bij Rijswijk. Het gebeurde om half twaalf 's nachts", vertelt Mari. "Ineens kreeg ze die tegel door haar ruit." Anderhalf uur later overleed Louise in het ziekenhuis in Den Haag.

"Wat mij betreft is dit gewoon poging tot doodslag."