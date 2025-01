Steen door voorruit: Kevin kan het navertellen, Louise en Gerrie kwamen om

Kevin uit Helmond kwam zaterdagavond met de schrik vrij toen twee personen een steen van een viaduct naar zijn auto gooiden. De voorruit van zijn auto raakte zwaar beschadigd, maar zelf is hij in orde. Het had ook heel anders af kunnen lopen, weet Mari. Zijn vriendin Louise uit Uden overleed twintig jaar geleden nadat een groep jongens een steen van een viaduct door haar voorruit gooiden.

"Ze reed op de A4 bij Rijswijk. Het gebeurde om half twaalf 's nachts", vertelt Mari. "Ineens kreeg ze die tegel door haar ruit." Anderhalf uur later overleed Louise in het ziekenhuis in Den Haag.

Toen Mari las wat Kevin was overkomen, moest hij meteen aan zijn overleden vriendin denken. "De auto van Kevin ziet er precies zo uit als die van Louise. Het verbaast me dat dit nog steeds gebeurt." Kevin heeft heel veel geluk gehad, meent hij. "Als de steen iets zwaarder was geweest, was hij ook door de ruit gegaan."

Steen vanuit rijdende auto

Dat gebeurde wèl bij het echtpaar Van Erp uit Aarle-Rixtel. Op zondag 29 april 2007 zijn Gerrie en Bert op weg naar huis na het communiefeest van hun kleindochter. Iets voor middernacht rijden ze over de Sonseweg in Best als hun auto wordt geraakt door een zware baksteen. Die wordt door hun voorruit gegooid vanuit een auto die uit tegengestelde richting komt.

Bert verliest de controle over het stuur en botst tegen een boom. Hij overleeft, maar raakt blind aan één oog en belandt in een coma. Als hij een paar dagen later ontwaakt, is zijn geliefde Gerrie (72) al begraven.

In de directe omgeving gebeurt er die avond nog twee iets soortgelijks. En ook een maand eerder wordt tot drie keer toe vanuit een rijdende auto een baksteen gegooid. Deze vijf keer loopt het met een sisser af.

Poging doodslag

Voor de dood van Gerrie van Erp wordt nooit een dader gevonden. De mannen die betrokken waren bij de dood van Louise uit Uden werden wel gepakt. Ze worden veroordeeld voor moord en moeten twee tot tweeëneenhalf jaar de cel in.

Dat de politie het voorval zaterdagavond met de steen door de ruit van Kevin uit Helmond omschrijft als vernieling, vindt Mari dan ook onterecht. "Wat mij betreft is dit gewoon poging tot doodslag. Vernieling doet geen recht aan wat er is gebeurd."

