Knokkend NAC ten onder tegen Heerenveen door belabberde eerste helft

NAC Breda heeft zondag niet weten te winnen van SC Heerenveen. Met name door drie tegentreffers in de eerste helft, deed NAC zichzelf de das om. Alhoewel NAC er in de tweede helft alles aan deed om in ieder geval een gelijkspel uit het vuur te slepen, gaan de drie punten mee naar Friesland: 2-4.

De wedstrijd was vanaf de eerste seconde los. Na 14 tellen kreeg Oliver Braude al een gele kaart. Enkele minuten later stond de ploeg van Robin van Persie op voorsprong dankzij een goal van Jacob Trenskow die de bal knap in de touwen schoot. Nog geen zes minuten later staat het al 0-2. Uit een counter scoort Alireza Jahanbakhsh hard raak. NAC herstelt snel dankzij een wapen dat al eerder is ingezet dit seizoen: de verre inworp van Jan Van den Bergh. Zijn ingooi wordt doorgekopt door een verdediger van Heerenveen waarna Elías Már Ómarsson de bal binnen kan knikken: 1-2. Weer tien minuten later scoort Heerenveen de derde door Nikolai Hopland. NAC lijkt op dat moment de weg helemaal kwijt te zijn en wordt aan alle kanten omver gespeeld door de Friezen. Sydney van Hooijdonk begon op de bank, maar mocht in de tweede helft invallen en maakte daarmee zijn rentree voor NAC. De ploeg uit Breda had soms pech met schoten op de paal en lat. Toch wist het tien minuten voor tijd de 2-3 te maken dankzij opnieuw een goal van Elías Már Ómarsson. Toen NAC vervolgens met een stormloop op zoek ging naar de gelijkmaker, kreeg het de deksel op de neus en scoorde Ilias Sebaoui in de slotseconden van de wedstrijd de 2-4. Door het verlies daalt NAC Breda naar de elfde plek in de eredivisie en heeft het evenveel punten (22) als Willem II. De Tilburgers werden zondagmiddag afgedroogd door FC Twente: 6-2. LEES OOK: Willem II onderuit op bezoek bij FC Twente