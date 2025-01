Explosief verwoest bedrijfsbus: 'Waarom doen mensen zoiets?'

Een explosief heeft zondagnacht een bedrijfsbus aan de Saxofoonstraat in Helmond verwoest. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal, zo ook Robert Thielen. Hij is dakdekker in loondienst, de bus is van zijn baas.

"Ik schrok rond halftwee wakker van die knal", vertelt Robert maandagochtend. "Ik zat rechtop in bed. Ik heb daarna geen oog meer dicht gedaan." Buiten gekomen zag hij een groot gat aan de zijkant van de bus.

Foto: Raymond Merkx

"Waarom doen mensen zoiets? Ik snap het echt niet."

"Het is verschrikkelijk", reageert buurvrouw Agnes van den Eynden. "Waarom doen mensen zoiets? Ik snap het echt niet. Die bus is waarschijnlijk total loss." Een buurman vertelt dat hij een zachte knal hoorde vóór de harde knal. "Ik ben vervolgens even naar buiten gegaan om te kijken of ik troost kon bieden of zoiets. Maar de buurman was al tamelijk kalm."

Foto: Raymond Merkx

"Wij komen nooit in Den Bosch."