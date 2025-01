Nachtelijke explosie schrikt buurt op: explosief verwoest bedrijfsbus

Een explosief heeft zondagnacht een bedrijfsbus aan de Saxofoonstraat in Helmond verwoest. Buurtbewoners werden wakker van de harde knal, zo ook Robert Thielen. Hij is dakdekker in loondienst, de bus is van zijn baas.

"Ik schrok halftwee wakker van die knal", vertelt Robert maandagochtend. "Ik zat rechtop in bed. Het moet echt een enorme klap zijn geweest. Ik heb daarna geen oog meer dicht gedaan." Buiten gekomen zag hij dat een groot gat was ontstaan aan de zijkant van de bus. Wat de explosie precies heeft veroorzaakt, wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond.

"Wij komen nooit in Den Bosch."

"Ik heb geen idee wat hierachter zit", benadrukt Robert. "We vormen dit bedrijf maar met zijn maar tweeën en komen nooit in Den Bosch." In die stad is een dakdekkersoorlog gaande. Robert denkt daarom dat de aanslag willekeurig is gepleegd. "Er zijn wel meer bestelbusjes in deze straat, ook van een dakdekker." Hij laat camerabeelden zien die iemand verderop in de straat maakte van de explosie. Daarop is de enorme knal te horen en zie je vervolgens groot vuurwerk. Het dakdekkersbedrijf had deze drie jaar oude bus pas een jaar. "Moet je eens kijken, heel gat erin. Ze komen de bus zo wegslepen."

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision