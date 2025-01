Tiësto van troon gestoten als meest gevraagde artiest in het buitenland

Dj Tiësto uit Breda is niet langer de Nederlandse artiest met de meeste optredens in het buitenland. Tiësto stond het afgelopen jaar 92 keer achter de draaitafels in het buitenland, een stuk minder dan de 121 waarmee hij in 2023 de lijst aanvoerde. Toch blijft hij een belangrijk exportproduct, want de Bredase dj staat nog altijd op nummer vier in de lijst.

Nederlandse artiesten hebben het afgelopen jaar in het buitenland een recordbedrag binnengeharkt, zo blijkt uit cijfers die Buma Cultuur maandag heeft bekendgemaakt. Het bedrag was in 2024 ruim 220 miljoen euro. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De 55-jarige Tiësto, oftewel Tijs Verwest, was in 2023 nog de populairste Nederlandse artiest in het buitenland. Nu is die plek vergeven aan dj en producer Franky Rizardo. Hij was afgelopen jaar met 112 optredens in het buitenland de Nederlandse artiest die het vaakst over de grens optrad.



Achter Franky Rizardo staat Mau P met 110 shows in het buitenland op plek twee, gevolgd door Chris Stussy met 96 optredens buiten Nederland op plek drie. Tiësto staat op nummer vier. Afrojack (vijfde) en Martin Garrix (zesde) staan deze keer ook iets lager dan vorig jaar.

Dancemuziek meest geliefd

Onze dancemuziek blijft het meest in trek in het buitenland. De waarde van optredens en dancelabels bedroeg vorig jaar ruim 136 miljoen euro, 62 procent van de totale exportwaarde.

Het vorige recordjaar was 2018, toen er 216,5 miljoen euro werd verdiend met muziek van Nederlanders. Dat er nu weer een recordjaar is, heeft volgens Buma Cultuur-directeur Frank Helmink te maken met de coronacrisis. "Je zag in 2018 dat we een recordhoogte bereikten, maar daarna stortte de boel natuurlijk in vanwege corona. Vanaf 2022 zien we weer heel rustig een stijgende lijn”, zegt hij tegen de NOS.