Grote schade in kerk, kapsalon en muziekschool na brand: ‘Verschrikkelijk’

Een groot deel van een ontmoetingscentrum in Breda is zondagnacht in vlammen opgegaan. In het gebouw aan de Odilia van Salmstraat, dat wordt verhuurd door de kerk, zitten onder meer een kapsalon en een autismecafé. De ontvangstruimte is totaal verwoest en ook andere ruimtes zijn flink beschadigd. “Het is gewoon verschrikkelijk”, zegt kapster Sandra Appeldoorn met tranen in haar ogen.

Nadat Sandra door de beheerder van het pand wakker werd gebeld, snelde ze naar het gebouw. Ze schrok van wat ze aantrof. Van de ontmoetingsruimte in het pand - waar regelmatig spelletjesavonden werden georganiseerd - is niks meer over. “De stoelen en tafels zijn weg. Alles daar is in vlammen opgegaan. Ik vind het zo erg.”

De brandweer sloeg de deur vannacht in om binnen te komen (Foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De kapsalon van Sandra is gered, maar ook daar is de schade enorm. Spullen liggen bezaaid over de grond, ramen zijn ingeslagen en op elke stoel en kast ligt een laag roet. “Er is niks meer bruikbaar, door de rook en al het water”, vertelt ze. “Alles is zwart.”

“Dit komt niet meer goed. Niet op deze plek."

Sandra zat pas een jaar in het pand en had het destijds helemaal opgeknapt. “Het was eerst een kantoorruimte en we hebben iedere centimeter aangepakt. Ik zat er echt op mijn plek. Die kapsalon was mijn leven”, snikt ze. “Dit komt niet meer goed. Niet op deze plek. Ik heb er geen woorden voor.” Ook zangcoach Anne Ermens huurt een ruimte in het gebouw. Ze werd maandagochtend door de beheerder van het pand wakker gebeld met het slechte nieuws. "Het is heel erg schrikken. Maar ik ben blij dat er geen mensen in het pand waren toen de brand uitbrak", vertelt ze. Haar ruimte zit vol met roet, maar lijkt er nog het beste vanaf gekomen. "Op het eerste gezicht zien mijn piano en microfoons er nog goed uit, maar ik mag nog niks aan zetten wat elektrisch is. Ik hoop dus dat het allemaal schoon te maken is met een doekje, maar ik vrees ervoor."