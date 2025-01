Van oudermoord tot 'gruwelijke details': hoor het in Q&A over Snapchatmoord

Hoe ontspoorde de relatie tussen de vermoorde Gradus Haisch (58) en zijn dochter? Wat weten we over de achtergrond van het slachtoffer? En kennen we vergelijkbare gevallen van vermoedelijke oudermoord? Zomaar wat vragen die de zaak rondom de 'Snapchatmoord' in Wouwse Plantage oproept. In de nieuwe aflevering van de gelijknamige podcast, worden ze stuk voor stuk beantwoord.

Die aflevering verschijnt in aanloop naar de climax van de zaak. Of althans, deel één daarvan. Vrijdag 24 januari zal de rechter het vonnis uitspreken tegen de eerste hoofdverdachte: Jeroen L. Hij wordt ervan verdacht samen met zijn vriendin - de dochter van Gradus - de moord te hebben beraamd. De afgelopen week kregen luisteraars van De Snapchatmoord de kans om vragen over de zaak in te sturen. In de speciale Q&A-aflevering beantwoorden makers Sven de Laet en Nicole Theuns zoveel mogelijk van de ingezonden mails.