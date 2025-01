Einde aan 'mazzeltje', storing met parkeerautomaten is hier weer verholpen

Een storing aan de parkeerautomaten in een aantal Brabantse gemeenten is opgelost. Dat betekent dat mensen daar weer moeten betalen voor het parkeren van hun auto. Exploitant Taxameter laat dat maandag weten.

Zo hoefden automobilisten in Etten-Leur sinds vrijdag niet te betalen voor het parkeren. De 25 automaten in de gemeente kampten met een storing. "Er zal niet worden gehandhaafd op betaald parkeren in de straten zolang de storing duurt", liet de gemeente vorige week weten.

In de gemeente Den Bosch ging het om 201 automaten. Mensen die wilden parkeren, kregen volgens een woordvoerster te horen dat 'ze geen parkeergeld verschuldigd waren'. In Waalwijk konden de automaten soms wel en soms niet betalingen accepteren.

Eindhoven zegt maandag dat zijn parkeerautomaten zijn aangesloten op meerdere netwerken. Ze kunnen automatisch naar een ander netwerk overgaan als een provider even geen dekking heeft.

Centrale computer

De storing begon vrijdagmiddag. Door problemen bij provider Tele2 konden de betaalautomaten geen verbinding maken met een centrale computer. Het geld kon daardoor niet worden afgeschreven. Ook konden de geregistreerde kentekens niet worden doorgegeven aan handhavers. In de loop van de avond was de storing verholpen, maar bij sommige apparaten duurde het een tijdje voordat ze weer verbinding hadden.

Taxameter meldt niet welke gemeenten door de storing zijn getroffen. Wie er moet opdraaien voor de misgelopen parkeerinkomsten wil het bedrijf niet zeggen. "Dat is tussen ons en gemeenten", aldus een woordvoerder.