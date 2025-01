Tot je oksels in het vrieswater voor een eendje, deze held doet het gewoon

De brandweer kreeg maandagmiddag rond half drie een melding van een dier in nood in Waalwijk. Een voorbijganger zag een gewonde eend op het ijs zitten.

Een oppervlakte-reddingsteam van de brandweer uit Tilburg kwam naar de vijver aan de Hoefsvenlaan. Zo'n speciaal team bestaat uit twee personen.

Eén is de redder. Deze persoon gaat het water in met een 'rescue board' en speciale uitrusting om het slachtoffer, de eend in dit geval, te redden. De ander is de helper en assisteert de redder.