Dieren in nood: gelukkig zijn er dan de mannen en vrouwen van de brandweer

Negen brandweerlieden, een hoge boom en een razendsnel katje. Ondanks verwoede pogingen om kat Snoetje te vangen in Valkenswaard, wist het dier te ontkomen. De brandweer komt jaarlijks honderden keren in actie om dieren in nood te hulp te schieten, van koeien tot kalkoenen. Vaak gelukkig met goede afloop. Een overzicht.

Reeën in het kanaal

Maar liefst drie keer op één dag doken brandweermensen afgelopen zomer de Zuid-Willemsvaart in Helmond in voor reeën die in het water waren beland. In die periode is het reeënbronsttijd is, verklaarde een boswachter. "Alles en iedereen is opgewonden. Reebokken jagen elkaar weg uit elkaars territorium. En dat levert blinde paniek en angst op waardoor ze overal tegenaan kunnen lopen en dus ook in het kanaal kunnen belanden."

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

Hondje in ijskoud water

Het vroor behoorlijk en er lag een laagje sneeuw toen een hondje afgelopen winter in het water belandde in Teteringen. Een brandweerman ging het water in, maar hij dreigde onderkoeld te raken en moest weer terug. Een speciaal team dat gespecialiseerd is in reddingen op het water lukte het wel om het dier op het droge te krijgen. Even leek het een succesverhaal, maar de hond bleek te lang onder water te hebben geleden en overleed later alsnog.

Kat op eilandje

Met man en macht zocht de Tilburgse brandweer in januari naar een kat in nood op een eilandje in een vijver aan het Quirijnstokpark. Ze liepen door het ijskoude water tussen de ijsschotsen door met een mandje om het diertje te vangen. Alles werd uitgeplozen en er kwam zelfs een warmtebeeldcamera aan te pas om 'm te vinden, maar de kat was spoorloos. De volgende dag meldde de dolblije eigenaar zich. Het beestje had zich na een dag afwezigheid zelf weer bij haar thuis gemeld.

Koe in een rivier

Een koe dreigde afgelopen december te verdrinken in de Dommel bij Sint-Oedenrode. Omstanders hielden haar hoofd boven water tot de brandweer en medewerkers van de Dierenambulance er waren. Er werd een takel gemaakt en zo kon het dier uit het water worden getrokken. Daarna werd de zwaar onderkoelde koe warm gewreven met handdoeken.

Foto: Dierenambulance

Katten in brandend huis

Afgelopen zomer woedde er een brand in een huis aan de Plataanstraat in Breda. De rook kwam door de geopende ramen op de eerste etage naar buiten, terwijl een poes met haar vijf pasgeboren jonkies nog binnen was. Brandweermensen wisten de diertjes op tijd naar buiten te krijgen. De moederpoes en een van de kittens kregen rook binnen en werden aan de beademing gelegd.

Paard klem in wildrooster

In het Oisterwijkse natuurgebied Kampina kwam een paard enkele weken geleden met z'n been vast te zitten in een wildrooster. Terwijl de brandweer voorzichtig te werk ging, bleef de rest van de kudde wilde paarden in de buurt van het dier staan. Uiteindelijk lukte het om de dikke stalen stangen van het wildrooster te verbuigen zodat het been van het paard loskwam. Het dier bleef ongedeerd.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Kalkoen in boom

In maart dook in Overloon een grote, wilde kalkoen op. Het flinke exemplaar zat vast in een boom, maar toen de brandweer met een ladderwagen probeerde hem te vangen, ging de vogel er vandoor. Daarna zagen inwoners 'm op verschillende plekken in het dorp, op een dak, in een tuin of bij een garage. De eigenaar van het beestje ging op iedere tip af en wist hem uiteindelijk te vangen. De zogenoemde pauwkalkoen was uit zijn achtertuin ontsnapt.

Foto: Albert Hendriks