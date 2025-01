Weginspecteurs riskeren dagelijks hun leven: 'Auto recht op me af'

Rijkswaterstaat (RWS) maakt zich grote zorgen over de verdrievoudiging van het aantal aanrijdingen met auto's van weginspecteurs. Afgeleide automobilisten zorgen volgens RWS voor gevaarlijke situaties op de weg. Daar kunnen weginspecteurs Jessie van Weert en Tobias Janssen over meepraten. "Rode kruizen op matrixborden boven de weg worden regelmatig genegeerd."

In de vier jaar dat Jessie nu als inspecteur de weg op gaat in omgeving Eindhoven, Den Bosch en Tilburg heeft ze al vreemde dingen gezien. "Rode kruizen worden regelmatig genegeerd en je krijgt allerlei woorden naar je hoofd geslingerd." Als er op een matrixbord boven de weg een rood kruis staat, is de weg afgesloten en is het verboden eroverheen te rijden.

Tobias Janssen gaat vooral in de omgeving Eindhoven de weg op en heeft daar al eens gevaarlijke verkeerssituaties meegemaakt. "Ik was nog pionnen weg aan het halen toen er opeens een auto recht op mij af kwam rijden", vertelt hij.