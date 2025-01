Egels kruipen massaal onder afgedankte kerstbomen om te pitten

Tientallen egels houden een winterslaap onder afgedankte kerstbomen aan de rand van Waalre. Jaap Schuring roept mensen op hun kerstboom naar een stukje bos te brengen tegenover zijn huis. Jaap kocht dat bos en legt er hagen van kerstbomen aan. Een ideale schuilplaats voor egels om een winterslaap te houden.

Opgestapelde kerstbomen vormen een lange wal in het bosperceel aan de rand van Waalre. "Egels kruipen eronder en houden er hun winterslaap", zegt Jaap. De afgelopen weken kwamen er vijftien kerstbomen bij. Jaap snijdt er takken af en haalt er de eventueel achtergebleven kerstdecoraties af. In het bos is trouwens geen egel te zien. "Ze zijn bezig met de winterslaap en ik ga ze daarbij niet storen", zegt Jaap. Nuttige bestemming

Ieder jaar na oud en nieuw kunnen mensen hun kerstboom aan de rand van het bos leggen. "Zo belanden ze niet in de kliko of worden ze niet zomaar ergens neergegooid, maar krijgen ze een nuttige bestemming", zegt Jaap. "Ik stapel de kerstbomen op en maak er een soort walletjes van. In die walletjes nestelen veel vogels zich in het voorjaar. Maar egels zoeken er onderdak om de winter door te komen."

De wal van kerstbomen waar egels schuilen (Foto: René van Hoof)

"Onder de wal van kerstbomen is het warmer en droger, ze bieden beschutting voor egels", aldus Jaap. Hij wilde vooral iets nuttigs doen en de kerstbomen als het ware teruggeven aan de natuur. Hoeveel egels er precies verblijven, dat weet hij niet. "Ik heb ze nooit geteld, maar zie ze wel in het voorjaar als ze te voorschijn komen." Wakker worden met een idee

Jaap werd op een gegeven moment wakker en dacht wat kan je doen met al die kerstbomen. "Ik had het stukje bos gekocht en had al een haag van tuinafval gemaakt. Maar dat gaat heel langzaam en met oude kerstbomen kan je echt meters maken. En ook die wallen goed onderhouden, want ze zakken elk jaar behoorlijk in".

Jaap aan het werk in zijn 'egelbos' (Foto: René van Hoof)