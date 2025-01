Docent (29) deelt seksvideo's met leerlinge (15): celstraf geëist

Een docent van een middelbare school in Roosendaal is direct ontslagen toen uitkwam dat hij een te intieme relatie had met een leerlinge van 15 jaar. Hij wisselde in september 2023 seksueel getinte foto’s uit en ook stuurden ze elkaar zeer expliciete video’s. Hij was toen 28, zij 15.

Voor de rechtbank in Breda bleek dinsdag dat het leven van docent B. van A. (inmiddels 29) ingrijpend is veranderd sinds zijn intieme relatie met het toen 15-jarige meisje aan het licht kwam. Hij werd na zeven jaar op school te hebben gewerkt, direct ontslagen. Zijn activiteiten in Roosendaal bij carnavals- en theaterverenigingen zegde hij zelf op.

Kortom, het afgelopen anderhalf jaar, waren niet de beste uit zijn leven. Hij was docent natuurkunde, maar zijn grote passie ligt misschien wel in het theater. Maar alles ligt stil en B. van A. kan zichzelf wel voor zijn kop slaan. Hoe kan hij van een hulpvaardige docent in het verdachtenbankje zijn beland?

Bijzondere band

Van A. had een bijzondere band met een meisje op school. Zij had extra aandacht nodig, omdat ze instabiel was en ‘een rugzakje had’. In de rechtbank werd duidelijk dat haar problemen groot waren en ze middelen gebruikte en dacht aan zelfdoding.

Ergens veranderde het contact tussen de docent en zijn leerling. Van A. voelde spanning en de aard van de gesprekken veranderde en ze kregen een seksuele lading. Het begon met ‘onschuldige vragen en opmerkingen, waarbij het meisje zich zeker niet onbetuigd liet. “Ben je een borsten- of billenman?"’, werd bijvoorbeeld gevraagd.

Terugkijkend had Van A. toen al op de rem moeten trappen, erkende hij. Maar dat gebeurde niet. De zucht naar spanning was blijkbaar groter dan de realiteitszin dat dit echt niet kon met een minderjarige.

Pikante foto's en seksvideo's

In september 2023 gingen de docent en het meisje een belangrijke stap verder: ze wisselden pikante foto’s uit en ook video’s waarop gemasturbeerd werd. Na anderhalve week spraken de twee af in de auto van Van A. Beiden voelden wel aan dat de gesprekken via Snapchat en Instagram en de foto’s en video’s te ver gingen. In de auto knuffelden en kusten ze elkaar.

Het meisje en haar moeder vertelden op school wat er was voorgevallen en de schoolleiding nam dat heel hoog op. Moeder en dochter wilden helemaal geen aangifte doen, maar de school pakte door. Van A. werd ontslagen en de school deed wel aangifte.

Schuldbewust

De docent toonde zich schuldbewust tijdens de zitting. Hij had niet zover mogen gaan, vond hij. Wel plaatste hij de kanttekening dat het meisje zelf ook veel initiatief nam en ook na zijn arrestatie nog ruim een jaar contact bleef zoeken.

De officier van justitie had geen boodschap aan die wederkerigheid. Een volwassen docent moet beter weten en er is geen discussie over wie er fout is in zo’n situatie. Tot schrik van de docent kwam zijn ‘rampscenario’ uit en eiste de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Wat haar betreft krijgt B. van A. zes maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.

De rechtbank doet 28 januari uitspraak in deze zaak.